Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», за минувшие сутки в Самаре выпало 3,4 мм осадков, что составляет 44,6% от нормы декабря. В уборке проезжих частей, тротуаров и общественных пространств, включая ночное время, задействованы 378 единиц спецтехники и 388 рабочих. За сутки с территории города вывезено более 545 тонн снега. Всего же с начала декабря на площадки для складирования снега направили около 8,5 тысяч тонн снежных масс.



«В этом году погодные условия позволяют коммунальным и дорожным службам Самары войти в зимний сезон плавно, уборка снега с дорог и тротуаров города идет в штатном режиме. Благодарю всех, кто задействован в наведении порядка – дворников, водителей спецтехники, диспетчеров и других сотрудников коммунальных предприятий, за ответственный подход к своему делу. Отдельно обращаю внимание всех управляющих компаний, что дворовые территории – ваша зона ответственности. Чем быстрее мы реагируем на первые осадки, тем меньше рисков получить накопленные проблемы позже. В целом первую волну зимних осадков в Самаре прошли достойно», – отметил глава города Самары Иван Носков.



По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов. Для противогололедной обработки за минувшие сутки израсходовано боле 467 тонн современного минерального реагента галита и 197 тонн песко-соляной смеси.



«Основные работы по расчистке проезжих частей и погрузке снега проводим в ночное время, когда трафик автомобилей минимален. Задействуем универсальные комбинированные дорожные машины, из которых формируются автопоезда. Уже используем закупленную в этом году технику – мини-погрузчики «Шмель» с ковшами и щетками отлично себя показывают при подметании и расчистке узких улиц, которых особенно много в исторической части города. С их же помощью распределяем противогололедные материалы», – рассказала директор МП «Благоустройство» г.о. Самара Ольга Устинова.



Напоминаем автовладельцам о том, что не рекомендуется парковать личный транспорт вдоль проезжих частей дорог в ночное время суток – это осложняет работу снегоуборочной техники. Согласно новым правилам благоустройства, действующим с этого года на территории Самары, если личный транспорт будет препятствовать проведению уборки, очистке кровель зданий от снега и наледи, он может быть перемещен в зоне видимости.



При движении выбирайте правильный скоростной режим и будьте внимательны на дорогах.

Фото: пресс-служба администрации Самары