По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»

По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», за минувшие сутки в Самаре выпало 3,4 мм осадков, что составляет 44,6% от нормы декабря. В уборке проезжих частей, тротуаров и общественных пространств, включая ночное время, задействованы 378 единиц спецтехники и 388 рабочих. За сутки с территории города вывезено более 545 тонн снега. Всего же с начала декабря на площадки для складирования снега направили около 8,5 тысяч тонн снежных масс.

«В этом году погодные условия позволяют коммунальным и дорожным службам Самары войти в зимний сезон плавно, уборка снега с дорог и тротуаров города идет в штатном режиме. Благодарю всех, кто задействован в наведении порядка – дворников, водителей спецтехники, диспетчеров и других сотрудников коммунальных предприятий, за ответственный подход к своему делу. Отдельно обращаю внимание всех управляющих компаний, что дворовые территории – ваша зона ответственности. Чем быстрее мы реагируем на первые осадки, тем меньше рисков получить накопленные проблемы позже. В целом первую волну зимних осадков в Самаре прошли достойно», – отметил глава города Самары Иван Носков.

По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов. Для противогололедной обработки за минувшие сутки израсходовано боле 467 тонн современного минерального реагента галита и 197 тонн песко-соляной смеси.

«Основные работы по расчистке проезжих частей и погрузке снега проводим в ночное время, когда трафик автомобилей минимален. Задействуем универсальные комбинированные дорожные машины, из которых формируются автопоезда. Уже используем закупленную в этом году технику – мини-погрузчики «Шмель» с ковшами и щетками отлично себя показывают при подметании и расчистке узких улиц, которых особенно много в исторической части города. С их же помощью распределяем противогололедные материалы», – рассказала директор МП «Благоустройство» г.о. Самара Ольга Устинова.

Напоминаем автовладельцам о том, что не рекомендуется парковать личный транспорт вдоль проезжих частей дорог в ночное время суток – это осложняет работу снегоуборочной техники. Согласно новым правилам благоустройства, действующим с этого года на территории Самары, если личный транспорт будет препятствовать проведению уборки, очистке кровель зданий от снега и наледи, он может быть перемещен в зоне видимости.

При движении выбирайте правильный скоростной режим и будьте внимательны на дорогах.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

