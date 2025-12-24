Я нашел ошибку
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре

107
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре

Глава города Самары Иван Носков в ходе рабочего объезда проверил состояние объектов потребительского рынка, расположенных вдоль проспекта Карла Маркса. 

  По поручению главы города департамент экономики, инвестиций и торговли проведёт комплексную проверку законности размещения объектов потребительского рынка на участке проспекта Карла Маркса от улицы Алма-Атинской до улицы Ташкентской, в том числе рынка, торговых павильонов, ТЦ «Октава» и иных нестационарных объектов. Также будет организован демонтаж незаконного торгового павильона по проспекту Карла Маркса, 487а. Департамент управления имуществом проверит правомерность работы платной парковки и шиномонтажа вблизи разворотного кольца автобуса. 

  Также Иван Носков осмотрел дворовую территорию домов №№ 491, 489, 487 по проспекту Карла Маркса, обновленную в 2022 году. По просьбе жителей департамент городского хозяйства проведет ревизию наличия ливневой канализации вблизи дома № 489 по пр. Карла Маркса, а весной 2026 года выедет повторно к домам №№ 487 и 489 по пр. Карла Маркса для принятия решения по устранению застоя воды в арке дома в период таяния снега и дождей. Также будет проведена работа по высвобождению из общедомового имущества территории вблизи дома № 487 по пр. Карла Маркса.

