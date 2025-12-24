Ночью 25 декабря в Самарской области ожидается мороз до -30 °С

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25 декабря местами в Самарской области ожидается мороз -30 °С.
Внимание! Рекомендации МЧС в связи с ожидаемыми морозами:
Специалисты регионального МЧС настоятельно рекомендуют жителям области сократить время пребывания на улице в связи с ожидаемыми морозами. Это поможет избежать переохлаждения.
Основные меры предосторожности:
Одевайтесь теплее: используйте теплые стельки для обуви; варежки обеспечивают лучшую защиту от холода, чем перчатки.
Не выходите на мороз голодным: перед выходом на улицу примите пищу.
Защитите кожу: перед выходом на холод нанесите на лицо и руки защитный крем (не увлажняющий).
Откажитесь от курения на морозе: курение ухудшает кровообращение в конечностях, делая их более уязвимыми к обморожению.
Избегайте употребления алкоголя: алкогольное опьянение приводит к значительной потере тепла и увеличивает риск переохлаждения, создавая ложное ощущение согревания.
Для поддержания комфортной температуры чаще заходите в теплые общественные места.
