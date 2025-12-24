Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
В кадровом центре подвели итоги взаимодействия с работодателями региона

183
Работодатели высоко оценили результаты сотрудничества, подтвердив, что активное взаимодействие с Кадровым центром «Работа России» является важным инструментом для решения кадровых вопросов.

В кадровом центре «Работа России» Самары и Волжского района состоялось итоговое заседание Клуба работодателей. Клубы объединяют работодателей Самарской области для взаимодействия, обмена практиками, обсуждения ситуации на современном рынке труда, изменений в законодательстве и реализации программ занятости. 
«Все больше внимания в работе органов службы занятости уделяется помощи предприятиям в подборе кадров, обучению сотрудников под потребности предприятий, – прокомментировала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Поэтому так важно выстроить максимально эффективное взаимодействие с работодателями, с их кадровыми службами, постоянно информировать о возможности получить меры поддержки, к примеру, при трудоустройстве социально уязвимых категорий граждан». 
Участники встречи обсудили результаты совместной работы в рамках государственных программ и активное участие в мероприятиях по подбору персонала.
«Кадровый центр «Работа России» Самары и Волжского района не только эффективно подбирает персонал для предприятий, но и выступает оператором ключевых региональных и федеральных программ поддержки занятости, своевременно информируя работодателей о новых возможностях и изменениях в законодательстве», - отметила председатель Клуба работодателей, директор управления по персоналу и PR завода «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая.
От министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области ООО «Самарский Стройфарфор» вручен памятный знак «Социальный партнер года» за вклад в реализацию государственной политики в сфере социально-трудовых отношений. Предприятие стабильно выполняет квоты по трудоустройству сотрудников с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО, а также активно реализует программу по трудоустройству подростков.
Кадровый центр «Работа России» организует и проводит мероприятия с участием работодателей. В их числе - специализированные ярмарки вакансий, дни предприятий, мобильные рекрутинговые выезды, а также работа профильных клубов и профориентационные мероприятия для различных категорий граждан. 
Александр Митюхин, директор кадрового центра «Работа России» Самарской области, подвел итоги работы: «2025 год стал показательным в части консолидации Кадрового центра и бизнеса. Более двадцати тысяч трудоустроенных граждан, успешная реализация адаптационных и образовательных программ - это наш общий результат. Мы благодарим всех работодателей за доверие и активную позицию. В приоритете на будущий год - дальнейшее расширение инструментов поддержки, персонализация программ под запросы ключевых отраслей и усиление работы по привлечению кадров в регион».
Весь список