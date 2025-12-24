В кадровом центре подвели итоги взаимодействия с работодателями региона

В кадровом центре «Работа России» Самары и Волжского района состоялось итоговое заседание Клуба работодателей. Клубы объединяют работодателей Самарской области для взаимодействия, обмена практиками, обсуждения ситуации на современном рынке труда, изменений в законодательстве и реализации программ занятости.

«Все больше внимания в работе органов службы занятости уделяется помощи предприятиям в подборе кадров, обучению сотрудников под потребности предприятий, – прокомментировала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Поэтому так важно выстроить максимально эффективное взаимодействие с работодателями, с их кадровыми службами, постоянно информировать о возможности получить меры поддержки, к примеру, при трудоустройстве социально уязвимых категорий граждан».

Участники встречи обсудили результаты совместной работы в рамках государственных программ и активное участие в мероприятиях по подбору персонала.

«Кадровый центр «Работа России» Самары и Волжского района не только эффективно подбирает персонал для предприятий, но и выступает оператором ключевых региональных и федеральных программ поддержки занятости, своевременно информируя работодателей о новых возможностях и изменениях в законодательстве», - отметила председатель Клуба работодателей, директор управления по персоналу и PR завода «Самарский Стройфарфор» Ольга Моржицкая.

От министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области ООО «Самарский Стройфарфор» вручен памятный знак «Социальный партнер года» за вклад в реализацию государственной политики в сфере социально-трудовых отношений. Предприятие стабильно выполняет квоты по трудоустройству сотрудников с ограниченными возможностями здоровья и участников СВО, а также активно реализует программу по трудоустройству подростков.

Кадровый центр «Работа России» организует и проводит мероприятия с участием работодателей. В их числе - специализированные ярмарки вакансий, дни предприятий, мобильные рекрутинговые выезды, а также работа профильных клубов и профориентационные мероприятия для различных категорий граждан.

Александр Митюхин, директор кадрового центра «Работа России» Самарской области, подвел итоги работы: «2025 год стал показательным в части консолидации Кадрового центра и бизнеса. Более двадцати тысяч трудоустроенных граждан, успешная реализация адаптационных и образовательных программ - это наш общий результат. Мы благодарим всех работодателей за доверие и активную позицию. В приоритете на будущий год - дальнейшее расширение инструментов поддержки, персонализация программ под запросы ключевых отраслей и усиление работы по привлечению кадров в регион».

Работодатели высоко оценили результаты сотрудничества, подтвердив, что активное взаимодействие с Кадровым центром «Работа России» является важным инструментом для решения кадровых вопросов.

Фото: Минтруд Самарской области