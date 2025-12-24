Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного

Глава города Самары Иван Носков совместно с главой Куйбышевского района Алексеем Пугачевым и депутатом Думы города Максимом Максимовым провел встречу с жителями поселка Озерного

В поселке проживает около 1500 человек в 17 многоквартирных 3-этажных домах, введенных в эксплуатацию в 2010 году.

На въезде в поселок Озерный глава города осмотрел территорию площадью порядка 2,4 тысячи квадратных метров в переулке Сиреневом, где возможно строительство социального магазина и аптеки. Проект уже разработан одним из местных предпринимателей и получил одобрение жителей.

Также Иван Носков ознакомился с предварительным дизайн-проектом многофункциональной площадки для детей, занятий спортом и отдыха. Жители планируют разместить ее на территории между домами №№ 18а и 24 по переулку Сиреневому в рамках программы «Народный бюджет Самарской области».