Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"

В самарском ДК "Победа" до конца января 2026 года работает выставка "Как игрушки встречают Новый год" (0+). Свои коллекции соединили десять авторов. Единомышленников собрала куратор экспозиции Вера Гальцева – мастер игровой портретной и интерьерной куклы.

У каждого предмета есть своя история создания. За ней, конечно, стоит человек. Но по какому-то волшебному стечению обстоятельств готовые куклы начинают жить своей жизнью. Об этом чуде под Новый год и захотели рассказать зрителю авторы, пишет 450media.ru.