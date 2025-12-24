Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день все пожелания уже сняты с ёлки – жители Самары исполняют детские мечты и вручают подарки.
«Елка желаний» продолжает исполнять мечты юных жителей Самары
В день открытия катка гостей ждет насыщенная праздничная программа. Торжественный старт сезону дадут Дед Мороз и его помощники. 
25 декабря в Самаре на площади Славы начнет работать каток
Специалисты МЧС СО настоятельно рекомендуют жителям области сократить время пребывания на улице в связи с ожидаемыми морозами.
Ночью 25 декабря в Самарской области ожидается мороз до -30 °С
В рамках открытого диалога были детально обсуждены наиболее часто встречающиеся нарушения обязательных требований, выявляемые в ходе проверок, а также иные проблемные вопросы.
Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре
Мероприятие прошло в Москве. Свои экспозиции, рассказывающие о ремесленных традициях территорий, на коллективных стендах представили около 1,5 тысяч мастеров и организаций из 72 регионов страны.
Самарские мастера представили свои изделия на Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2025»
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"

119
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"

В самарском ДК "Победа" до конца января 2026 года работает выставка "Как игрушки встречают Новый год" (0+). Свои коллекции соединили десять авторов. Единомышленников собрала куратор экспозиции Вера Гальцева – мастер игровой портретной и интерьерной куклы.

У каждого предмета есть своя история создания. За ней, конечно, стоит человек. Но по какому-то волшебному стечению обстоятельств готовые куклы начинают жить своей жизнью. Об этом чуде под Новый год и захотели рассказать зрителю авторы, пишет 450media.ru.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
138
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
173
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
188
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
434
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
424
Весь список