В Самарской области установят новую въездную композицию

Но ее окончательный дизайн должны утвердить граждане.

Выбор стелы проходил в несколько этапов. Сначала областное министерство градостроительной политики и АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» объявляли открытый конкурс на разработку дизайна въездной стелы.

Лучшие работы выбирала конкурсная комиссия из 8 экспертов — главный архитектор Самарской области, экскурсоводы, исследователи уличного искусства, урбанисты и градостроители, пишет 63.ру.

«Конкурсанты прислали свои типовые решения по 10 участкам дорог: со стороны Казахстана, Саратовской области, Республики Татарстан и Оренбургской области. Помимо архитектурно-художественного исполнения, эксперты обращали внимание на то, как участники учитывают культурный код и историческое наследие региона», — рассказали в Институте развития территорий и исторической среды (ИРТИС) Самарской области.

В итоге во второй тур попала 21 работа. Из них жителям региона предстоит выбрать 1 проект, который и реализуют. Голосование запустили на базе ИРТИС. Отдать голос за понравившуюся концепцию можно по ссылке.