В Самарской области установят новую въездную композицию

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало рекордным
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Совфед разрешил подтверждать возраст при покупке табака и алкоголя через MAX
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Подведены итоги года движения «серебряного» добровольчества Самарской области в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области установят новую въездную композицию

175
В Самарской области установят новую въездную композицию

Но ее окончательный дизайн должны утвердить граждане.

Выбор стелы проходил в несколько этапов. Сначала областное министерство градостроительной политики и АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области» объявляли открытый конкурс на разработку дизайна въездной стелы.

Лучшие работы выбирала конкурсная комиссия из 8 экспертов — главный архитектор Самарской области, экскурсоводы, исследователи уличного искусства, урбанисты и градостроители, пишет 63.ру.

«Конкурсанты прислали свои типовые решения по 10 участкам дорог: со стороны Казахстана, Саратовской области, Республики Татарстан и Оренбургской области. Помимо архитектурно-художественного исполнения, эксперты обращали внимание на то, как участники учитывают культурный код и историческое наследие региона», — рассказали в Институте развития территорий и исторической среды (ИРТИС) Самарской области.

В итоге во второй тур попала 21 работа. Из них жителям региона предстоит выбрать 1 проект, который и реализуют. Голосование запустили на базе ИРТИС. Отдать голос за понравившуюся концепцию можно по ссылке

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025, 13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
Департамент управления имуществом проверит правомерность работы платной парковки и шиномонтажа вблизи разворотного кольца автобуса.  Благоустройство
4
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025, 12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
В поселке проживает около 1500 человек в 17 многоквартирных 3-этажных домах, введенных в эксплуатацию в 2010 году. Общество
132
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025, 21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов. Политика
427
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
105
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
150
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
171
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
430
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
415
Весь список