25 декабря в Самаре на площади Славы начнет работать каток

25 декабря в 18.00 в Самаре на площади Славы начнет работать каток. В этом году уже полюбившаяся жителям и гостям областной столицы ледовая площадка предстанет в обновленном виде в рамках масштабной зимней кампании «Зима в Самарской области: инструкция по применению».

Каток преобразился благодаря новогоднему оформлению, разработанному министерством туризма Самарской области.

Для удобства посетителей на площадке в новогодние праздники будет работать мобильный туристско-информационный центр, где гости смогут получить актуальную информацию о новогодних событиях, достопримечательностях и туристических возможностях всего региона, а также получить подарки на память за участие в новогоднем квесте, разработанным совместно с туристической индустрией региона. А праздничное оформление и арт-объекты у катка создадут праздничное настроение.

В день открытия катка гостей ждет насыщенная праздничная программа. Торжественный старт сезону дадут Дед Мороз и его помощники.

«Открытие катка на площади Славы - это яркая точка на новогодней карте региона, созданная в рамках нашей кампании «Зима в Самарской области: инструкция по применению». Приходите с семьей, друзьями, заряжайтесь настроением. В нашем регионе масса возможностей для зимнего отдыха. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, специально к зимнему сезону министерством туризма подготовлен зимний лендинг (https://zima2026samararegion.ru/), где собрана афиша более чем из 20 зимних мероприятий региона, анонсированы самые яркие зимние локации области, представлена возможность принять участие в «Зимнем квесте» и выиграть классный приз с символикой Самарской области», - отметила врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Каток на площади Славы будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00. А 31 декабря – круглосуточно. Технический перерыв с 15.00 до 16.00. Вход свободный.

Обновленный каток на площади Славы - пример реализации стратегии национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по решению Президента Владимира Путина. Повышение доступности и качества отдыха для граждан, развитие туристической инфраструктуры и формирование новых точек притяжения – в числе приоритетных задач национального проекта.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области