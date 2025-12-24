Я нашел ошибку
На сегодняшний день все пожелания уже сняты с ёлки – жители Самары исполняют детские мечты и вручают подарки.
25 декабря в Самаре на площади Славы начнет работать каток
Ночью 25 декабря в Самарской области ожидается мороз до -30 °С
Вопросы безопасности объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Самаре
Самарские мастера представили свои изделия на Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка - 2025»
Киргизия опровергла данные о въезде россиян только по загранпаспортам с 1 января
Самарцев приглашают на выставку "Как игрушки встречают Новый год"
В России могут продлить льготный проезд для электрокаров по платным трассам
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
25 декабря в Самаре на площади Славы начнет работать каток

В день открытия катка гостей ждет насыщенная праздничная программа. Торжественный старт сезону дадут Дед Мороз и его помощники. 

25 декабря в 18.00 в Самаре на площади Славы начнет работать каток.  В этом году уже полюбившаяся жителям и гостям областной столицы ледовая площадка предстанет в обновленном виде в рамках масштабной зимней кампании «Зима в Самарской области: инструкция по применению».

Каток преобразился благодаря новогоднему оформлению, разработанному министерством туризма Самарской области.

Для удобства посетителей на площадке в новогодние праздники будет работать мобильный туристско-информационный центр, где гости смогут получить актуальную информацию о новогодних событиях, достопримечательностях и туристических возможностях всего региона, а также получить подарки на память за участие в новогоднем квесте, разработанным совместно с туристической индустрией региона. А праздничное оформление и арт-объекты у катка создадут праздничное настроение.

«Открытие катка на площади Славы - это яркая точка на новогодней карте региона, созданная в рамках нашей кампании «Зима в Самарской области: инструкция по применению». Приходите с семьей, друзьями, заряжайтесь настроением. В нашем регионе масса возможностей для зимнего отдыха. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, специально к зимнему сезону министерством туризма подготовлен зимний лендинг (https://zima2026samararegion.ru/), где собрана афиша более чем из 20 зимних мероприятий региона, анонсированы самые яркие зимние локации области, представлена возможность принять участие в «Зимнем квесте» и выиграть классный приз с символикой Самарской области», - отметила врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Каток на площади Славы будет работать ежедневно с 11.00 до 23.00. А 31 декабря – круглосуточно. Технический перерыв с 15.00 до 16.00. Вход свободный.

Обновленный каток на площади Славы - пример реализации стратегии национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по решению Президента Владимира Путина. Повышение доступности и качества отдыха для граждан,  развитие туристической инфраструктуры и формирование новых точек притяжения – в числе приоритетных задач национального проекта.

 

Фото: Департамент информационной политики  Администрации Губернатора Самарской области

