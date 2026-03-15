В Минпросвещения назвали дату проведения последних звонков в 2026 году в РФ

Последние звонки в школах России в 2026 году пройдут 26 мая. Об этом 15 марта рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Последние звонки в российских школах должны пройти 26 мая. Соответствующие рекомендации Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны», — рассказали в ведомстве «РИА Новости».

Уточняется, что выпускные школьные экзамены стартуют не раньше 1 июля 2026 года.

«С этого года содержание экзаменов приведено в полное соответствие со школьной программой, чтобы выпускники могли продемонстрировать знания, полученные за все годы обучения», — сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В рамках программы последних звонков рекомендовано предусмотреть церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ, а также чествование многодетных семей и выступления родителей — участников СВО, удостоенных государственных наград. Помимо этого, регионам поручено обеспечить безопасность мероприятий и создать безбарьерную среду для школьников с ограниченными возможностями здоровья, пишут "Известия".