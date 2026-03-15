В Сергиевском районе на автодороге М-5 «Урал» ВАЗ-2115 врезался в  большегруз DAF

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Сергиевском районе Самарской области.



Получив сообщение о ДТП, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, приняли меры к устранению затора и обеспечению безопасности дорожного движения.



По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, 15 марта в 10:30 мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, двигался по 1129 км автодороги М-5 «Урал». В пути следования водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с большегрузом DAF в составе полуприцепа, под управлением мужчины 1977 года рождения.

С места ДТП в медицинское учреждение доставлена пассажир легкового автомобиля - женщина 1958 года рождения, которая впоследствии скончалась.



В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области