В Самару прибыли участники автопробега, посвященного 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией

В преддверии исторического дня 18 марта, когда Крым воссоединился с Россией, в Самаре встретили участников межрегионального автопробега «Крым – Россия! Навсегда!». Автоколонна стартовала в Симферополе и проедет 2,5 тысячи километров до Москвы через регионы материковой части Российской Федерации. У арт-объекта Ялтинский маяк на Крымской площади вместе с жителями Самары, студентами, школьниками, членами общественных организаций и волонтерами гостей из Республики Крым приветствовали министр внутренней политики Самарской области Александр Кузнецов, глава города Самары Иван Носков и Герой Российской Федерации Михаил Тамбовцев.



«Прошло 12 лет с того момента, как Крым вернулся в родную гавань. Первые эмоции уже прошли, и сегодня мы оцениваем это без преувеличения историческое событие с холодной головой. И я могу сказать за себя, и, наверное, очень многие меня поддержат: значение воссоединения Крыма и России сложно переоценить. У нас общие радости и победы, общие сложности и одна судьба. Больше нет Крыма и России, как нет отдельно Самары и России, но есть одна большая великая страна!» – отметил глава города Самары Иван Носков.



Автопробег совершают депутаты Государственного Совета Республики Крым, руководители и представители исполнительных органов Республики Крым и органов местного самоуправления. Они отметили особую связь между жителями Самарской земли и Крыма, ценность общей исторической памяти.



Колонна Межрегионального автопробега «Крым – Россия! Навсегда!» уже посетила Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую область, а после Самары отправилась в Москву.



18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Это событие стало поворотным моментом в истории не только самого полуострова, но и всей страны. В составе Российской Федерации были образованы новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Фото: пресс-служба адми