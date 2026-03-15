Я нашел ошибку
Главные новости:
15 марта в Самаре футболисты грозненского "Ахматом" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура.
15 марта состоялся региональный фестиваль комплекса ГТО среди участников 20-59 лет, посвященный 95-летию исторического всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
15 марта, около 14:00, девочка вышла из дома на улице Ташкентской в Самаре, чтобы выбросить мусор и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
В 21 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались в Нижнем Новгороде с "Пари НН".
Более 20 лучших работников сферы ЖКХ наградили накануне профессионального праздника в Самаре.
Суд оштрафовал ЦБ за хранение оружия
Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение
Инспекторы ГИМС СО и спасатели патрулируют места массового выхода на лед и предупреждают о реальной опасности провала.
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.23
1.16
EUR 91.98
0.59
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулёвске нелегальный мигрант хотел дать взятку полицейским

358
В Жигулёвске нелегальный мигрант хотел дать взятку полицейским

В феврале текущего года в дневное время сотрудники Госавтоинспекции на трассе «М-5 «Урал»» для проверки остановили автомобиль Mitsubishi Grandis. При проверке по информационным базам МВД полицейские установили, что у водителя нарушений нет, а 39-летний пассажир нарушает установленный порядок пребывания в России.

В патрульном автомобиле иностранец предложил полицейскому незаконное денежное вознаграждение за непринятие мер по документированию административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (уклонение от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания). Госавтоинспектор отказался от взятки, предупредил мужчину об ответственности и доложил своему руководителю о противоправном предложении. Однако иностранный гражданин не прекратил свои коррупционные действия и положил денежные средства на панель патрульного автомобиля. Полицейские задержали правонарушителя, доложили о случившемся в дежурную часть и передали иностранца прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, Отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
637
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
598
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
1128
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
624
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
749
Весь список