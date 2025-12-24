«Елка желаний» продолжает исполнять мечты юных жителей Самары

Жители Самары, представители бизнеса и промышленности, органов власти и общественных организаций продолжают поздравлять участников благотворительной акции «Елка желаний». Среди них – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в государственных учреждениях и замещающих семьях.



Первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова исполнила мечту шестилетней Веры из ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник». На Новый год она подарила ей куклу с коляской, комплектом одежды, аксессуарами и элементами ухода. Имя для куклы Вера придумала заранее – она назвала ее Мальвиной.



«Акция «Елка желаний» – это возможность не просто вручить подарок, но и подарить детям свою заботу, искренние моменты счастья и ощущение настоящего новогоднего чуда. Очень тронуло, насколько искренним и тёплым было желание Веры. Надеюсь, эта кукла станет для неё не просто игрушкой, а верным другом, который будет сопровождать её долгие годы и станет частью светлых воспоминаний детства», – поделилась первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



Заместитель главы города Самары Ольга Слесарева исполнила желание 10-летней Марии, которая мечтала о наборе для творчества и детской косметике.



Воспитанники Комплексного центра социального обслуживания населения «Ровесник» провели для гостей экскурсию и подготовили творческое выступление: сыграли на ложках и показали свои декоративно-прикладные работы.



Отметим, что глава города Иван Носков снял шарик с «Елки желаний», установленной в региональном исполнительном комитете самарского отделения партии «Единая Россия». Он исполнит мечту 14-летнего жителя Самары Михаила, который загадал подарок-сюрприз. Также он исполнит желания 8-летней Арины, которая мечтает о нарядном платье, и 5-летнего Никиты, загадавшего конструктор по мотивам известной компьютерной игры. Открытки с их пожеланиями он снял с «Елки желаний» в начале декабря.



В этом году общегородская акция «Елка желаний» собрала 679 писем юных самарцев. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в государственных учреждениях и замещающих семьях. На сегодняшний день все пожелания уже сняты с ёлки – жители Самары исполняют детские мечты и вручают подарки.

Фото: пресс-служба администрации Самары