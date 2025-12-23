Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

111
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»

Два лучших театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля.

Самодеятельные артисты и режиссеры из Самарской области из года в год активно участвует в этом фестивале, ежегодно пополняя копилку призовых мест.

На очном региональном этапе в этом году свои работы представили 10 самодеятельных детских и молодежных коллективов региона.

Помимо подробного экспертного разбора и возможности увидеть, как работают самобытные самодеятельные коллективы ПФО, участники фестиваля много практикуются, и смотрят, как работают другие.

На очном региональном этапе о себе уверенно заявили, как старожилы фестиваля, так и новички. Жюри отмечает оригинальные режиссерские поиски в создании произведения, сценическую органику, удачные пластические решения, стремление к эксперименту.

Победителями регионального этапа Приволжье» в номинации «Лучший молодежный спектакль Самарской области» стал самарский коллектив «DragLAB – больше, чем театр». «Театральное Приволжье» для нас как творческий локомотив, – поделился руководитель коллектива Семён Гуськов. – Мы принимаем в нем участие уже третий раз, но только в этом году стали лауреатами первой степени. Фестиваль здорово прокачивает мастерство, здесь ясно видишь, к чему можно стремиться».

Также «DragLAB – больше, чем театр» отметили за лучшее художественное оформление спектакля и лучшую мужскую роль. Решением жюри присудили и специальный диплом за лучшую мужскую роль второго плана.

В номинации «Лучший детский спектакль Самарской области» лидирует Народный ансамбль танца «Каприз» ДК г. Кинеля, (руководитель Артур Балан). Артисты впервые вышли на фестивальную сцену с хореографическим спектаклем «Между двух крыльев, легенда о чистом сердце», который безоговорочно покорил экспертов.

«Уровень исполнительского мастерства растет, это заметно, – подчеркнул Вадим Горбунов, член жюри регионального этапа фестиваля, доцент, заведующий кафедрой театральной режиссуры театрального факультета Самарского государственного института культуры. –Режиссеры тоже все чаще берутся за сложные темы, психологически тонкие, глубокие и работают в новых, небанальных, форматах. Идет творческий поиск и, видно невооруженным глазом, что этот процесс увлекает всех, кто находится на сцене».

Напомним, фестиваль проходит в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с 2019 года.

Организатор регионального этапа фестиваля – агентство социокультурных технологий.

Фото: – агентство социокультурных технологий.

Теги: В центре внимания

В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список