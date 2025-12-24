Любителей лыжного спорта приглашают на ежегодную «Гонку памяти»

В субботу, 27 декабря, в 11:00 на лыжной базе ГАУ СШ «Чайка» состоятся областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области. (14+)
Формат - массовый старт, свободный стиль. Участниками могут стать все желающие любители лыжного спорта не моложе 2011 года рождения при наличии медицинского допуска.
Заявки принимаются до 18:00 24 декабря. Подробности в Положении.
Дистанции
2,5 км
женщины 1975 г.р. и старше
женщины 1976-1995 г.р.
5 км
девушки 2008-2011 г.р.
10 км
юниорки 2006-2007 г.р.
10 км
женщины 1980-2005 г.р.
5 км
мужчины 1975 г.р. и старше
10 км
юноши 2008-2011 г.р.
мужчины 1976-1995 г.р.
15 км
юниоры 2006-2007 г.р.
30 км
мужчины 1980-2005 г.р.
Фото: Самарский спорт