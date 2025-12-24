Любителей лыжного спорта приглашают на ежегодную «Гонку памяти»

В субботу, 27 декабря, в 11:00 на лыжной базе ГАУ СШ «Чайка» состоятся областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области. (14+)

Формат - массовый старт, свободный стиль. Участниками могут стать все желающие любители лыжного спорта не моложе 2011 года рождения при наличии медицинского допуска.

Заявки принимаются до 18:00 24 декабря. Подробности в Положении.

Дистанции

2,5 км

женщины 1975 г.р. и старше

женщины 1976-1995 г.р.

5 км

девушки 2008-2011 г.р.

10 км

юниорки 2006-2007 г.р.

10 км

женщины 1980-2005 г.р.

5 км

мужчины 1975 г.р. и старше

10 км

юноши 2008-2011 г.р.

мужчины 1976-1995 г.р.

15 км

юниоры 2006-2007 г.р.

30 км

мужчины 1980-2005 г.р.

Фото: Самарский спорт