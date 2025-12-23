В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы

25 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Шпионы и разведчики запасной столицы» (16+). Историк, фотограф и кинодокументалист Инга Пеннер расскажет о деятельности отечественных и зарубежных спецслужб в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны.

В сентябре Инга Пеннер рассказывала гостям «ЗИМ Галереи» о самом громком самарском скандале времен Первой мировой войны – обвинении «пивных королей» Альфреда и Владимира фон Вакано в шпионаже. Новая лекция-исследование историка посвящена периоду Великой Отечественной войны, когда Куйбышев стал запасной столицей СССР.

Почему военный Куйбышев стал городом настоящих шпионских войн? Какие интриги плели сотрудники посольств Великобритании, Польши и Швеции? Как грязные калоши разоблачили коварные планы японских агентов?

Гости галереи узнают, как куйбышевские сотрудники НКВД ловили предателей, и какие уникальные экспонаты хранятся в самом «секретном» музее Самары.

25 декабря 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)