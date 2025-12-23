по итогам 2025 года спрос на персонал в сфере гостеприимства в России вырос на 49%

Авито Работа и Авито Путешествия провели исследование рынка труда и туристической сферы. Выяснилось, что по итогам осени 2025 года зафиксирован рост числа вакансий в сфере гостиничного бизнеса (+49% год к году). Средний уровень зарплатного предложения для специалистов в этой отрасли составил 65 640 руб/мес.

Наиболее заметный рост спроса со стороны работодателей зафиксирован на вакансии шеф-повара: количество предложений выросло на 115%, а среднее зарплатное предложение достигло 101 488 руб/мес.

Значительно увеличилось число вакансий для поваров (+77%) со средним предлагаемым доходом в 90 632 руб/мес. Стабильно высокий спрос сохраняется на официантов (+31%) и хостес (+16%), средние зарплатные предложения для которых составили 69 468 руб/мес и 61 210 руб/мес соответственно.

На новогодние каникулы (31 декабря 2025 - 11 января 2026) пользователи забронировали на 50% больше загородных домов, на 11% больше посуточных квартир и в 2 раза больше номеров в отелях, чем годом ранее. Самыми популярными направлениями по количеству забронированных квартир стали Московская (доля: 13%), Ленинградская области (11%), Краснодарский край (10%), Татарстан (6%) и Ставропольский край (4%).