Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации

Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства.

При получении подобных уведомлений важно сохранять предельную бдительность. Любые заманчивые предложения требуют тщательной проверки, а разглашение персональных данных и проверочных кодов из СМС грозит потерей денег.

 Будьте бдительны! Перешлите эту информацию друзьям и знакомым!

Источник: Самара-ГИС 

Теги: В центре внимания Мошенники

Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
02 октября 2024, 10:43
Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники
В последнее время в регионе распространилась мошенническая схема так называемого двойного обмана. Криминал
10 января 2023, 12:33
В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества
Злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности. Криминал
02 февраля 2022, 09:33
В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров
Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции. Криминал
В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  10:44
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
