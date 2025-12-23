Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее. Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства.

При получении подобных уведомлений важно сохранять предельную бдительность. Любые заманчивые предложения требуют тщательной проверки, а разглашение персональных данных и проверочных кодов из СМС грозит потерей денег.

Будьте бдительны! Перешлите эту информацию друзьям и знакомым!

Источник: Самара-ГИС