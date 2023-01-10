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В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества

10 января 2023 12:33
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В Самарской области участились случаи телефонного мошенничества

В последнее время УФСБ России по Самарской области отмечены участившиеся случаи телефонного мошенничества, в ходе которого злоумышленники представляются сотрудниками органов безопасности и склоняют жителей региона к переводу денежных средств на неустановленные счета под предлогом обеспечения безопасности и сохранности денежных средств.

Звонки гражданам для большей убедительности могут осуществляться 
 с использованием SIP телефонии, где реальный номер абонента подменяется городским номером дежурной службы УФСБ России по Самарской области.
 В дальнейшем пострадавшие обращаются в правоохранительные органы с заявлениями о привлечении к ответственности неустановленных лиц. В ходе проверки поступивших заявлений, причастности к противоправной деятельности действующих или отставных сотрудников силовых ведомств Самарской области не выявлено.

Установлено, что звонки поступают с территории сопредельных государств, по этой причине возможности по привлечению их инициаторов к административной или уголовной ответственности в настоящее время ограничены.

В связи с изложенным Управление призывает граждан к бдительности, отмечает, что сотрудники силовых структур подобной деятельностью заниматься не уполномочены.

 

Теги: Акценты В центре внимания Мошенники

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