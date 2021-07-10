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При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников

10 июля 2021 10:53
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При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что за подделку сертификата о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность!

Уголовная ответственность предусмотрена не только для должностных лиц, которые  подделывают сертификаты о вакцинации, но и к тем гражданам, которые приобретают и используют их. Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

За подделку и сбыт сертификата о вакцинации предусмотрено максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.

Кроме того, при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников –  заплатить деньги, а документ не получить.

Если обладатель поддельной справки окажется источником инфекции, ему может грозить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в зависимости от тяжести последствий (крупный штраф или исправительные работы).  А в случае летального исхода нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе сообщений сайта 63.мвд.рф.

 

Теги: Акценты В центре внимания вакцинация мошенники сертификат

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