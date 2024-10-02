Самарцам рассказали о новых схемах, которые используют мошенники

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В настоящее время злоумышленники используют новую схему мошенничества с порталом Госуслуг. Как обезопасить себя от мошенников рассказал начальник Отдела по раскрытию мошенничеств УУР регионального главка МВД полковник полиции Виталий Буренков.

В последнее время в регионе распространилась мошенническая схема так называемого двойного обмана.

«Злоумышленники под предлогом оформления заявки на установку счетчиков или профилактику газового оборудования получают от граждан код авторизации и взламывают их аккаунт на портале Госуслуг.

После этого потерпевшему поступает телефонный звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который сообщает, что их обманули мошенники, завладев аккаунтом Госуслуг и, в данный момент, они пытаются оформить займы в различных финансовых учреждениях и, во избежание возможной потери денежных средств, необходимо взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет», являющийся на самом деле банковским счетом мошенников», - сообщил Виталий Игоревич.

Сотрудники правоохранительных органов не звонят и не сообщают о проблемах с доступом к Госуслугам и о необходимости перевести денежные средства, запомните и расскажите своим близким.