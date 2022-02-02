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В Самаре задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров

2 февраля 2022 09:33
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Самарские полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров

В отдел полиции обратилась жительница Кировского района 1938 года рождения с сообщением о том, что у нее похитили денежные средства и сотовый телефон.

Как пояснила 83-летняя заявительница, около магазина на улице Транзитной к ней подошли две неизвестные женщины и представились сотрудницами социальной службы. Под предлогом выдачи выплат и продуктов питания они проследовали в дом пенсионерки. Войдя в доверие к пожилой женщине, попросили тару для продуктов питания. В тот момент, когда бабушка отвлеклась, преступницы похитили деньги и телефон, как в дальнейшем установили полицейские, чтобы не было возможности сразу обратиться в полицию. После этого «социальные работники» покинули помещение.

Несмотря на предпринятые злоумышленницами меры, потерпевшая с помощью соседей смогла позвонить в полицию и сообщить о произошедшем. Со слов заявительницы оперуполномоченные составили фотороботы подозреваемых. Ориентировку с описанием примет разыскиваемых довели до личного состава органов внутренних дел Самарской области. Сотрудники уголовного розыска отработали на причастность к происшествию лиц, ранее привлекавшихся за аналогичные преступления.

Через несколько часов после того, как в полицию поступила информация о совершенной в отношении пенсионера краже, оперативники выяснили, что разыскиваемые женщины находятся на территории Самары, в одной из точек общепита. Подозреваемых задержали. Ими оказались две безработные жительницы Самарской области: старшая из них – жительница Чапаевска 1969 года рождения, ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи. Младшая – проживающая в Волжском районе 1989 года рождения в 2016 году судима за совершение кражи и  разбойного нападения.

У одной из задержанных полицейские изъяли похищенные у потерпевшей сотовый телефон и часть денежных средств.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину).

В настоящий момент у сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые причастны к совершению иных преступлений на территории Самарской области. Все, кто пострадал от действий предполагаемых злоумышленниц, могут обратиться в ближайший отдел полиции, по телефонам: 8 (846) 373-76-40, 89277010508, 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

Теги: В центре внимания Мошенники Уголовное дело

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