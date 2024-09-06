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Самарец отложил 1 500 000 на свадьбу внука, но в результате отдал их мошенникам

6 сентября 2024 09:19
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Самарец отложил 1 500 000 на свадьбу внука, но в результате отдал их мошенникам

50-летнему рабочему домостроительного комбината из Самары поступил звонок по телефону. Неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил ему, что раскрыта преступная схема по краже денег у граждан с использованием их основного счета и что мужчина проходит как пострадавший, так как его данные были скопированы преступниками для использования в махинациях. Он сообщил, что через некоторое время с ним свяжется работник банка и проинструктирует, как поступить чтобы на мужчину не оформили кредит мошенники.

Через некоторое время самарцу позвонила женщина, представившись работником отдела безопасности одного из банков. Она объяснила мужчине, чтобы обезопасить себя необходимо аннулировать все кредитные заявки, поданные в разные банки от его имени мошенниками. Для этого необходимо взять , обналичить его и положить на указанный ею счёт. Мужчина, поверив звонившей, сообщил женщине, что не станет брать кредит, но у него есть 1 500 000р, отложенные на будущую свадьбу его малолетнего внука, которые он положил указанный аферисткой счет. После этого неизвестные перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. А потерпевший вновь стал копить деньги на свадьбу своего внука.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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