Житель Самарской области, приобретая сруб бани через Интернет, стал жертвой обмана

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54-летний мужчина, решил готовиться к лету и захотел купить сруб бани. В середине февраля он в социальной сети нашел заманчивое объявление и связался с продавцом. Позже покупателю в мессенджере прислали ссылку, для предоплаты заказа. Пройдя по ней, он ввел в прилагаемой форме данные своей банковской карты. После оплаты заказа на сумму 75 000 рублей мужчина попытался узнать дату поставки товара, но «менеджеры» магазина на связь не вышли. Когда прошло время, а товар так и не пришел, житель Самары обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.