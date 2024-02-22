Житель Самарской области, приобретая сруб бани через Интернет, стал жертвой обмана

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники вручили водителям открытки - памятки и поздравили с наступающим Днём защитника Отечества.
Пристегни ребёнка: сотрудники Госавтоинспекции Новокуйбышевска провели профилактическую акцию
Автомобилисты с улыбками и благодарностью принимали поздравления, а в ответ заверили, что всегда будут внимательными и вежливыми на дорогах.
В Тольятти девушки-автоинспекторы поздравили мужчин-водителей с предстоящим праздником
Участниками соревнований стали 155 спортсменов из регионов ПФО, в том числе 20 спортсменов из Самарской области.
Завершилось первенство ПФО по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Диспансеризация и профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда они еще не вызывают явных симптомов.
Самарский врач-кардиолог: диспансеризация помогает контролировать состояние сердца и сосудов
Он поделился информацией о достижениях IT-отрасли в Самарском регионе, о задачах и приоритетах, которые поставил губернатор перед министерством цифрового развития.
Руководитель регионального департамента информационных технологий и связи встретился с тольяттинским IT-сообществом
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
Самарских защитников Отечества наградили госнаградами
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
В Самаре прошла встреча с освободителями Авдеевки
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
"Крылья Советов" подписали контракт с белорусским защитником Кириллом Печениным
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.44
0.09
EUR 99.9
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Южном Городе ребята из отряда ЮИД провели Акцию «По законам дороги»
В Самаре пройдет лекция «Эстетика и эстетизм как образ жизни второй половины XIX века»
Самарская областная библиотека приглашает на музыкальный вечер, посвященный творчеству Россини
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области, приобретая сруб бани через Интернет, стал жертвой обмана

22 февраля 2024 13:41
109
Житель Самарской области, приобретая сруб бани через Интернет, стал жертвой обмана

54-летний мужчина, решил готовиться к лету и захотел купить сруб бани. В середине февраля он в социальной сети нашел заманчивое объявление и связался с продавцом. Позже покупателю в мессенджере прислали ссылку, для предоплаты заказа. Пройдя по ней, он ввел в прилагаемой форме данные своей банковской карты. После оплаты заказа на сумму 75 000 рублей мужчина попытался узнать дату поставки товара, но «менеджеры» магазина на связь не вышли. Когда прошло время, а товар так и не пришел, житель Самары обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
24 ноября 2022, 09:43
Мошенники используют двухэтапную схему обмана самарцев
Человеку звонят из «крупной финансовой организации» и предлагают взять кредит. Криминал
1997
03 октября 2022, 11:03
Молодой самарец стал жертвой обмана, приобретая музыкальную колонку через Интернет
Спустя пару недель товар так и не пришел, парень обратился за помощью в полицию. Криминал
2058
24 августа 2022, 11:03
Тольяттинца на 100 тысяч обманул мошенник, выдавший себя за полицейского
Мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе финансовых учреждений, правоохранительных органов. Криминал
1750
В центре внимания
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
22 февраля 2024  13:45
Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards
145
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
22 февраля 2024  13:14
В Самарской области по нацпроекту отремонтируют дороги, ведущие к спортивным учреждениям
134
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
22 февраля 2024  11:59
В День защитника Отечества на самарской набережной будут работать военно-патриотические тематические площадки
278
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
22 февраля 2024  11:52
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 5 тысяч самарских семей
166
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
22 февраля 2024  09:54
Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества
201
Весь список