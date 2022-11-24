Мошенники используют двухэтапную схему обмана самарцев

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Человеку звонят из «крупной финансовой организации» и предлагают взять кредит. После того как он отказывается - ему перезванивают и благодарят за оформление займа.

Когда гражданин понимает, что некто под его именем мошеннически оформил кредит, он начинает паниковать. И в этот момент «сотрудники» переключают его на «службу безопасности».

Суть обмана заключается в моменте переговоров, когда «попавшего на крючок» побуждают взять кредит, чтобы деньги не достались мошенникам, а затем перевести их на так называемый «безопасный счёт».

Именно так злоумышленники поступили с жительницей Самары. Как рассказала полицейским 51-летняяя работница градообразующего предприятия, после отказа от «выгодного предложения», ей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка, который сообщил, что на ее имя оформлен кредит. А чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо самостоятельно оформить «зеркальный» кредит, после чего снять все имеющиеся денежные средства и перевести на «безопасный счет».

Находясь в растерянности и паническом состоянии, поверив незнакомцу, женщина в течение двух дней в нескольких банках оформила займы на сумму 4,678 млн. рублей и платежные поручения для перевода денежных средств на якобы «безопасные счета», после чего перевела деньги мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не доверять незнакомцам. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону. При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перед совершением финансовой операции перезвоните в банк и уточните информацию, проконсультируйтесь у специалистов, посоветуйтесь членами семьи.