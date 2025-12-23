Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области

130
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области

Под конец 2025 года в структуре самарской власти произошли серьезные кадровые перестановки. Во вторник, 23 декабря, был выбран новый председатель регионального правительства, пишет 63.ру.

Кандидатуру нового главы «Белого дома» согласовали депутаты губернской думы. А предложил ее губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом он написал у себя в соцсетях:

«Представил на согласование две кандидатуры. Виталия Алексеевича Шабалатова — на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области. Антона Андреевича Емельяненко — на должность заместителя губернатора — руководителя Администрации губернатора. Обе кандидатуры были согласованы депутатами единогласно».

Виталий Шабалатов — новое лицо в самарском «Белом доме», его официально представили в статусе зампреда областного правительства только летом 2025 года. Виталий Шабалатов родился и учился в Воронежской области, там же начинал карьеру адвоката и политического деятеля. Впоследствии он занимал должность советника директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 года являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ситуацию прокомментировал уже бывший глава правительства Михаил Смирнов. По его словам, он посчитал уместным пропустить заседание думы, поскольку вопрос о смене председателя был «технический».

«Вопрос в повестке о согласовании будущего председателя правительства как будто не предполагает выступления председателя действующего. Если бы существовала необходимость что-либо пояснить по моей деятельности или ответить на вопросы — вышел бы сегодня к думской трибуне для привычного открытого диалога», — написал Михаил Смирнов в своем канале.

По словам политика, важно не перепутать консенсус общества, выраженный в форме волеизъявления областного парламента, с молчаливым отстранением, вызванным непониманием происходящего. Но, как считает Михаил Смирнов, это не наш случай, ведь «все всё понимают».

«Поэтому хочу искренне поблагодарить всех депутатов из разных фракций, кто в последние дни телефонными звонками или сообщениями не только выразил человеческие слова поддержки, но даже процитировал мою шутливую фразу „лично мне все понятно“», — закончил свой пост Михаил Смирнов.

Слухи об отставке Михаила Смирнова стали расходиться по региону еще несколько месяцев назад. Так, в конце июля глава правительства ушел в длительный отпуск, и некоторые журналисты начали высказывать предположение, что он к своим обязанностям уже не вернется. Но сам Михаил Смирнов опроверг это.

 

в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025, 13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
Два лучших театральных коллектива из Кинеля и Самары – детский и молодежный – будут отстаивать честь региона на окружном этапе фестиваля. Культура
98
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025, 10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
Любые заманчивые предложения требуют тщательной проверки, а разглашение персональных данных и проверочных кодов из СМС грозит потерей денег. Криминал
236
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025, 10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
Для ликвидации последствий снегопада задействовали автопоезд. На тротуарах расчистку выполняют как с помощью спецтехники, так и в ручном режиме. ЖКХ
191
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список