депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области

Под конец 2025 года в структуре самарской власти произошли серьезные кадровые перестановки. Во вторник, 23 декабря, был выбран новый председатель регионального правительства, пишет 63.ру.

Кандидатуру нового главы «Белого дома» согласовали депутаты губернской думы. А предложил ее губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом он написал у себя в соцсетях:

«Представил на согласование две кандидатуры. Виталия Алексеевича Шабалатова — на должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области. Антона Андреевича Емельяненко — на должность заместителя губернатора — руководителя Администрации губернатора. Обе кандидатуры были согласованы депутатами единогласно».

Виталий Шабалатов — новое лицо в самарском «Белом доме», его официально представили в статусе зампреда областного правительства только летом 2025 года. Виталий Шабалатов родился и учился в Воронежской области, там же начинал карьеру адвоката и политического деятеля. Впоследствии он занимал должность советника директора Федеральной службы судебных приставов, а с августа 2024 года являлся советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ситуацию прокомментировал уже бывший глава правительства Михаил Смирнов. По его словам, он посчитал уместным пропустить заседание думы, поскольку вопрос о смене председателя был «технический».

«Вопрос в повестке о согласовании будущего председателя правительства как будто не предполагает выступления председателя действующего. Если бы существовала необходимость что-либо пояснить по моей деятельности или ответить на вопросы — вышел бы сегодня к думской трибуне для привычного открытого диалога», — написал Михаил Смирнов в своем канале.

По словам политика, важно не перепутать консенсус общества, выраженный в форме волеизъявления областного парламента, с молчаливым отстранением, вызванным непониманием происходящего. Но, как считает Михаил Смирнов, это не наш случай, ведь «все всё понимают».

«Поэтому хочу искренне поблагодарить всех депутатов из разных фракций, кто в последние дни телефонными звонками или сообщениями не только выразил человеческие слова поддержки, но даже процитировал мою шутливую фразу „лично мне все понятно“», — закончил свой пост Михаил Смирнов.

Слухи об отставке Михаила Смирнова стали расходиться по региону еще несколько месяцев назад. Так, в конце июля глава правительства ушел в длительный отпуск, и некоторые журналисты начали высказывать предположение, что он к своим обязанностям уже не вернется. Но сам Михаил Смирнов опроверг это.