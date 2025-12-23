Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Изменения предполагаются в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

Согласно проекту закона, штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составят от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей и от 200 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что ответственность за подобные неправомерные действия позволит защитить граждан от навязанных покупок и излишних трат, а также предотвратит правонарушения со стороны продавцов и исполнителей услуг.

Президент России Владимир Путин в начале апреля текущего года подписал закон, закрепляющий меры по борьбе с навязыванием гражданам допуслуг. Новый закон обязывает продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов получать от клиентов письменное согласие на приобретение дополнительных товаров или услуг, пишет Смотрим.