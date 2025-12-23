В Самарской области пенсии за январь 2026 выплатят досрочно

В Самарской области, как и по всей стране, пенсии за январь 2026 года начнут выплачивать досрочно из-за длительных новогодних каникул, которые продлятся до 11 января.

Жители региона, чьи выплаты обычно приходят с 1 по 11 число, получат пенсию за январь авансом с 25 по 29 декабря. Таким образом, пенсионеры в этом месяце получат две выплаты подряд — за декабрь и за январь.

Те, кто получает пенсию после 12-го числа, получат средства по обычному графику уже в январе. Развозка пенсий почтальонами и выдача в кассах начнется с 25 по 30 декабря для тех, кто получает деньги в начале месяца, пишет Самара-МК.