В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения

Самарский Росреестр продолжает проводить обучающие онлайн-семинары для сотрудников МФЦ. Заместитель отдела регистрации ипотеки Валерия Корнилова познакомила специалистов многофункционального центра с нововведениями законодательства в сфере жилой недвижимости.

В частности, спикер рассказала, что с 1 сентября 2025 г. в ЕГРН начали вносить сведения о членах семьи (в т.ч. бывших) собственника жилого помещения, право собственности на которое возникло в результате приватизации, либо в связи с полной выплатой паевого взноса членом жилищного кооператива.