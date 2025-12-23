Полиция проводит проверку деятельности медицинского центра в Самаре

Полиция проводит дополнительную проверку деятельности медицинского центра «Инмедос» (ООО «Эстетика»), расположенного в самарском ТЦ «Вертикаль». Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Поводом стали многочисленные жалобы клиентов, в том числе на некачественное лечение и введение граждан в заблуждение. Организация ранее осуществляла свою деятельность под брендами «Клиника снижения веса Елены Малышевой» и «Медицинский центр Елены Малышевой».

По данным «Ъ», в правоохранительные органы и суд обратились десятки пострадавших пациентов частной клиники.