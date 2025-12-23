В Самаре на 19-летнего курьера сервиса доставки напали с перцовым баллончиком после дорожного конфликта

Правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, произошедшего в Красноглинском районе города.

По информации из соцсетей, двое мужчин вышли из автомобиля и распылили перцовый баллончик в лицо курьеру. На помощь коллеге прибежали другие сотрудники службы доставки. Происходящее сняли на видео очевидцы, пишет 63.ру.

Со слов самого потерпевшего, неизвестные на автомобиле «Лада» догнали его после того, как курьер сделал им замечание.

«Что вы бибикаете?», — эта фраза предшествовала нападению с баллончиком.

В Главном управлении МВД по Самарской области подтвердили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», — пояснили в ведомстве. Кроме того, полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией, обращаться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 112.