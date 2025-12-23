В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение. В первую очередь это касается неплательщиков. Общий долг самарцев за воду и канализацию превысил 1,4 миллиарда (!) рублей. Ресурсоснсбжающая компания в последние дни года продолжит отключать канализацию: любой из недобросовестных абонентов может остаться без ресурсов.

Более 40 тысяч напоминаний о долгах и требований об их уплате было отправлено жителям Самары в декабре 2025 года. Тем, кто не откликнулся на эти уведомления, может быть отключено водоотведение. Чтобы в новогодние праздники не остаться без канализации, срочно погасите долги, оплатив квитанции от «РКС-Самара»!

В должниках есть не только физические лица, но и организации, даже муниципальные предприятия. Они могут остаться и без канализации, и без воды. Так, например, МП г.о. Самара «Коммунально-бытовые услуги», которые организуют работу самарских бань и задолжали за воду 1,7 млн рублей, уже частично остались без ресурсов. Несмотря на неоднократные уведомления и приглашения к диалогу, муниципальное предприятие долг не погасило.

Вчера специалисты «РКС-Самара» за неисполнение финансовых обязательств и игнорирование требований ресурсной компании отключили от канализации две бани. МП «Коммунально-бытовые услуги», не оплачивая потребленные услуги, не только не выполняют условия договора, но и демонстрируют пренебрежительное отношение к своим клиентам – жителям города.

Напоминаем всем: оплачивать водоснабжение и водоотведение необходимо вовремя и в полном объёме.