Прокурор Самары нашел новое место работы

В структуре прокуратуры Самарской области произошли серьезные изменения. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

«Прокурором Новокуйбышевска стал Артем Ярыгин. Ранее он возглавлял прокуратуру Самары», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Карьера Артема Ярыгина в прокуратуре началась в 2002 году. Тогда он поступил на службу в качестве следователя в Гайскую межрайонную прокуратуру Оренбургской области. Через год его повысили уже до заместителя Гайского межрайонного прокурора.

Пять лет спустя Артем Ярыгин возглавил надзорное ведомство в Курманаевском районе Оренбургской области, а в 2010 году стал кувандыкским межрайонным прокурором Оренбургской области. С 2015 года занимал пост старшего помощника прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения.

В январе 2021 года Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал приказ о назначении Артема Ярыгина на должность главы надзорного ведомства в Самаре. Он сменил на этом посту Никиту Зубко.

Летом 2022 года Артем Ярыгин направил представление к мэру Самары Елена Лапушкиной. Он потребовал уволить в связи с утратой доверия руководителей Департамента транспорта Сергея Маркина и Департамента градостроительства Сергея Шанова, пишет 63.ру.