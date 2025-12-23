Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума

141
Средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума

Средний платеж самозанятых должников банкам и микрофинансовым организациям в пользу коллекторских агентств достиг трехлетнего максимума, составив 6870 рублей. Об этом 23 декабря сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные коллекторских агентств ПКБ и ID Collect.

«Средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) достиг трехлетнего максимума: по итогам 10 месяцев 2025 г. он составил 6870 рублей, увеличившись на 9% относительно аналогичного периода год назад», — указано в публикации.

При этом самозанятые уже третий год подряд платят коллекторам больше, чем обычные заемщики. В 2025 и 2024 годах их средний платеж превышал выплаты «классических» клиентов банков на 23%, а в 2023 году — на 15%. Для сравнения, средний платеж остальных физических лиц в текущем году составил 5590 рублей.

Отмечается, что при более высокой платежной дисциплине средняя сумма просроченной задолженности самозанятых значительно ниже. За 10 месяцев 2025 года она составила около 70 тыс. рублей, тогда как у обычных заемщиков банков средний просроченный долг достиг 217,3 тыс. рублей, пишут «Ведомости».

Как пояснил генеральный директор коллекторского агентства «Интел коллект» Алексей Велижанин, высокая ответственность самозанятых связана с их зависимостью от кредитной истории. Для многих из них доступ к займам критически важен для продолжения предпринимательской деятельности. Кроме того, скрыть доходы у самозанятых практически невозможно — все поступления автоматически фиксируются в приложении «Мой налог», что делает процедуру банкротства значительно более сложной, пишут "Известия". 

В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список