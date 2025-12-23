Средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума

Средний платеж самозанятых должников банкам и микрофинансовым организациям в пользу коллекторских агентств достиг трехлетнего максимума, составив 6870 рублей. Об этом 23 декабря сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные коллекторских агентств ПКБ и ID Collect.

«Средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) достиг трехлетнего максимума: по итогам 10 месяцев 2025 г. он составил 6870 рублей, увеличившись на 9% относительно аналогичного периода год назад», — указано в публикации.

При этом самозанятые уже третий год подряд платят коллекторам больше, чем обычные заемщики. В 2025 и 2024 годах их средний платеж превышал выплаты «классических» клиентов банков на 23%, а в 2023 году — на 15%. Для сравнения, средний платеж остальных физических лиц в текущем году составил 5590 рублей.

Отмечается, что при более высокой платежной дисциплине средняя сумма просроченной задолженности самозанятых значительно ниже. За 10 месяцев 2025 года она составила около 70 тыс. рублей, тогда как у обычных заемщиков банков средний просроченный долг достиг 217,3 тыс. рублей, пишут «Ведомости».

Как пояснил генеральный директор коллекторского агентства «Интел коллект» Алексей Велижанин, высокая ответственность самозанятых связана с их зависимостью от кредитной истории. Для многих из них доступ к займам критически важен для продолжения предпринимательской деятельности. Кроме того, скрыть доходы у самозанятых практически невозможно — все поступления автоматически фиксируются в приложении «Мой налог», что делает процедуру банкротства значительно более сложной, пишут "Известия".