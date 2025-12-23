Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Жители старых домов на улице Батайской в Самаре решают свое будущее

Жители старых домов на улице Батайской в Самаре решают свое будущее

Красноглинцы обсудили возможную реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ).

В Самаре состоялось общее собрание собственников жилья двухэтажных домов в границах улиц Батайской, проезда Крайнего и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. Также присутствовали представители министерства градостроительной политики Самарской области, администрации города и руководство Красноглинского района, пишет 450media.ru.

На территории расположены типовые двухэтажные кирпичные здания 50-х годов постройки. Вдоль улицы Батайской тянется сквер, а южная часть участка граничит с территорией дома культуры "Искра". Здесь планируется комплексное развитие. Проект соответствующего приказа министерство градостроительной политики региона опубликовало в начале декабря. 

Красная Глинка станет первой территорией, где реализация КРТ пройдет по обновленным правилам. Сначала необходимо получить поддержку собственников жилья в домах, которые попадают под расселение.

- От того, какое решение примут жители, зависит дальнейшая судьба проекта: как будут выглядеть его границы, перечень имущества, которое будет включено туда, предполагаемая социальная инфраструктура. Проект может быть кардинально переформатирован либо совсем не реализован, если такое мнение выскажут жители, - отметил руководитель управления КРТ министерства градостроительной политики Самарской области Вячеслав Рандаев.

На Красной Глинке под возможное расселение при реализации КРТ попадают 16 домов. При этом предполагается удобный способ как для жителей, так и для инвестора. На участке есть территория, на которой можно построить жилой дом, а потом уже переселить в него жителей из других зданий.

Во время собрания жители поселка задавали вопросы, которые их беспокоят. В том числе – что будет с теми, кто живет в коммунальных квартирах или в квартирах по договору социального найма. Собственником в данном случае является муниципалитет. По словам представителей горадминистрации, благодаря реализации проекта КРТ у таких жителей появляется преимущество.

- Вместо комнаты предоставляется изолированная жилая квартира. И главное, граждане могут сразу попросить оформление этого жилья в собственность, это же касается и отдельных квартир, - отметила на встрече с жителями руководитель департамента управления имуществом Самары Маргарита Шерстнева.

Собственники жилых помещений могут высказать свое мнение по КРТ в поселке Красная Глинка до 25 декабря. Сбор отзывов идет через систему ГИС ЖКХ.

В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
