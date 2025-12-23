Жители старых домов на улице Батайской в Самаре решают свое будущее

Красноглинцы обсудили возможную реализацию программы комплексного развития территорий (КРТ).

В Самаре состоялось общее собрание собственников жилья двухэтажных домов в границах улиц Батайской, проезда Крайнего и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. Также присутствовали представители министерства градостроительной политики Самарской области, администрации города и руководство Красноглинского района, пишет 450media.ru.



На территории расположены типовые двухэтажные кирпичные здания 50-х годов постройки. Вдоль улицы Батайской тянется сквер, а южная часть участка граничит с территорией дома культуры "Искра". Здесь планируется комплексное развитие. Проект соответствующего приказа министерство градостроительной политики региона опубликовало в начале декабря.



Красная Глинка станет первой территорией, где реализация КРТ пройдет по обновленным правилам. Сначала необходимо получить поддержку собственников жилья в домах, которые попадают под расселение.

- От того, какое решение примут жители, зависит дальнейшая судьба проекта: как будут выглядеть его границы, перечень имущества, которое будет включено туда, предполагаемая социальная инфраструктура. Проект может быть кардинально переформатирован либо совсем не реализован, если такое мнение выскажут жители, - отметил руководитель управления КРТ министерства градостроительной политики Самарской области Вячеслав Рандаев.

На Красной Глинке под возможное расселение при реализации КРТ попадают 16 домов. При этом предполагается удобный способ как для жителей, так и для инвестора. На участке есть территория, на которой можно построить жилой дом, а потом уже переселить в него жителей из других зданий.



Во время собрания жители поселка задавали вопросы, которые их беспокоят. В том числе – что будет с теми, кто живет в коммунальных квартирах или в квартирах по договору социального найма. Собственником в данном случае является муниципалитет. По словам представителей горадминистрации, благодаря реализации проекта КРТ у таких жителей появляется преимущество.

- Вместо комнаты предоставляется изолированная жилая квартира. И главное, граждане могут сразу попросить оформление этого жилья в собственность, это же касается и отдельных квартир, - отметила на встрече с жителями руководитель департамента управления имуществом Самары Маргарита Шерстнева.

Собственники жилых помещений могут высказать свое мнение по КРТ в поселке Красная Глинка до 25 декабря. Сбор отзывов идет через систему ГИС ЖКХ.