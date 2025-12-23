Россияне выбрали деревни и сёла, которые подключат к мобильному интернету в 2026 году

В Минцифры подвели итоги голосования за населённые пункты, где проживает от 100 до 1000 человек, которые подключат к высокоскоростному мобильному интернету в приоритетном порядке в 2026 году. Всего в следующем году он появится в 1,5 тыс. деревень и сёл. Здесь установят базовые станции 2G/4G.

Голосование в 2025 году длилось с 25 августа по 9 ноября, в нём приняли участие почти 600 тыс. человек. Отдать свой голос по почте или на Госуслугах могли совершеннолетние россияне, кроме жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Как голосовали

• через Госуслуги — более 367 тыс. человек

• по почте — свыше 221 тыс. человек

Топ-5 населённых пунктов, за которые отдали больше всего голосов

• село Дмитриановское, Ярославская область

• село Кужба, Коми

• село Большезингереево, Башкортостан

• село Усть-Теленгуй, Забайкальский край

• деревня Магадеево, Башкортостан

Самые активные регионы по голосованию

• Башкортостан

• Татарстан

• Омская область

• Ульяновская область

• Челябинская область

Окончательный список населённых пунктов, в которых в 2026 году появится мобильный интернет, будет сформирован после проверки соответствия выбранных поселений требованиям для подключения.

Как узнать, попал ли населённый пункт в список

Зайти на страницу голосования на Госуслугах Под надписью «Статус подключения» в поисковом поле вписать населённый пункт, по нему появится статус

Голосование за подключение к интернету малочисленных населённых пунктов проходит с 2021 года, за это время связь появилась почти в 7 тыс. деревень и сёл. Голосование состоится и в 2026 году.

Минцифры продолжает работу по установке базовых станций. До 2030 года связь должна быть во всех населённых пунктах с численностью от 100 до 1000 человек.