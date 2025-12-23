«РКС-Самара» ведут ремонт крупного водовода на Безымянке

«РКС-Самара» ведут ремонтно-восстановительные работы на крупном водоводе в Советском районе на ул. Красных Коммунаров. На трубе диаметром 1000 мм произошло повреждение из-за сезонного воздействия грунта. Линию частично отключили, сейчас в части домов на Безымянке в часы разбора наблюдается снижение давления.

В данный момент ведутся земляные работы, бригада откачивает поступающую воду и разрабатывает котлован. Процесс занимает много времени, так как грунт сильно насыщен водой, его нужно вывозить и складировать по определённым требованиям. После расчистки площадки специалисты обследуют повреждённый участок и примут решение: восстанавливать герметичность или менять отрезок на новый. Предполагается, что это займёт примерно 48 часов, но время может измениться в зависимости от развития технических условий.

Предприятие приносит извинения за неудобства жителям, но работы провести необходимо, чтобы восстановить ХВС в штатном режиме. Отключения и частичные ограничения ресурса – это техническая необходимость при работах на трубах такого большого диаметра.