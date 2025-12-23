Россияне столкнулись с задержками зарубежных посылок

Крупные игроки доставки товаров из-за рубежа заявили о задержках отправлений в Россию.

О такой проблеме сообщили представители «Почты России», CDEK.Shopping, ПЭК, DPD, ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС и Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК), передаёт РБК.

Уточняется, что задержки происходят ежегодно из-за вала отправлений перед праздниками, однако в этом году на них также повлияло ужесточение проверок таможней.

«...Изменения в сроках затрагивают в основном первый этап международной доставки — за пределами России. Речь идёт о зарубежных логистических и таможенных процессах, где в этот период существенно возрастает объём отправлений», — говорится в статье.

При этом отмечается, что, пока зарубежные посылки неделями лежат на таможне из-за очередей и перегруженности международной логистики, российский товар уже находится на ближайшем к клиенту складе, пишет РТ.