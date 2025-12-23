каждый восьмой самарец предпочел бы выходной день вместо новогоднего корпоратива

Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.31
-1.41
EUR 92.86
-1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый восьмой самарец предпочел бы выходной день вместо новогоднего корпоратива

174
каждый восьмой самарец предпочел бы выходной день вместо новогоднего корпоратива
5% самарцев до сих пор стыдятся из-за новогоднего корпоратива прошлых лет, а 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как жители Самары относятся к новогодним корпоративам. Опрос показал: если для одних это яркое событие, которого ждут весь год, то для других – повод для стресса или даже нежелательная обязанность. Треть самарцев (27,9%) признались, что относятся к корпоративам скорее негативно: 11,7% сотрудников предпочли бы дополнительный выходной день вместо обязательного праздничного мероприятия, а 6,3% видят более практичную альтернативу в денежной премии. Интересно, что 5% самарцев до сих пор стыдятся из-за новогоднего корпоратива прошлых лет, а 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории.


Однако большинство все же относятся к новогоднему празднику с коллегами позитивно либо нейтрально: 39,6% признались, что любят масштабные тематические корпоративы, а 12% даже ходят на корпоративы с прошлого места работы. 16,2% относятся нейтрально, но предпочитаю посиделки в узком кругу коллег, а 1% опрошенных надеются встретить вторую половинку на корпоративе. 


«Корпоративные праздники действительно могут стать не только поводом для неформального общения с коллегами, но и отправной точкой для личных отношений. Согласно исследованию, каждый десятый сотрудник (10%) подтверждает, что у него завязывался служебный роман: 4% респондентов состоят в таких отношениях в настоящий момент, а 6% пережили их завершение», — комментирует пресс-служба Level Group.


Однако большинство опрошенных (70%) отмечает, что их рабочие вечеринки — исключительно профессиональная и дружеская территория

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Жители Самары выбирают прозрачность: что влияет на доверие при выборе продавца
23 декабря 2025, 13:04
Жители Самары выбирают прозрачность: что влияет на доверие при выборе продавца
Покупатели легко распознают «красные флаги» в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер. Общество
145
Самарцы рассказали, где планируют встретить Новый год
23 декабря 2025, 10:55
Самарцы рассказали, где планируют встретить Новый год
Большинство самарцев планируют встречать 2026 год в домашних стенах (75%). 8% будут работать в новогоднюю ночь. Общество
172
51% самарцев любят и дарить, и принимать подарки
22 декабря 2025, 09:52
51% самарцев любят и дарить, и принимать подарки
Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. Общество
266
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
Весь список