каждый восьмой самарец предпочел бы выходной день вместо новогоднего корпоратива

5% самарцев до сих пор стыдятся из-за новогоднего корпоратива прошлых лет, а 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы узнать, как жители Самары относятся к новогодним корпоративам. Опрос показал: если для одних это яркое событие, которого ждут весь год, то для других – повод для стресса или даже нежелательная обязанность. Треть самарцев (27,9%) признались, что относятся к корпоративам скорее негативно: 11,7% сотрудников предпочли бы дополнительный выходной день вместо обязательного праздничного мероприятия, а 6,3% видят более практичную альтернативу в денежной премии. Интересно, что 5% самарцев до сих пор стыдятся из-за новогоднего корпоратива прошлых лет, а 4% избегают корпоративов, так как боятся попасть в компрометирующие истории.



Однако большинство все же относятся к новогоднему празднику с коллегами позитивно либо нейтрально: 39,6% признались, что любят масштабные тематические корпоративы, а 12% даже ходят на корпоративы с прошлого места работы. 16,2% относятся нейтрально, но предпочитаю посиделки в узком кругу коллег, а 1% опрошенных надеются встретить вторую половинку на корпоративе.



«Корпоративные праздники действительно могут стать не только поводом для неформального общения с коллегами, но и отправной точкой для личных отношений. Согласно исследованию, каждый десятый сотрудник (10%) подтверждает, что у него завязывался служебный роман: 4% респондентов состоят в таких отношениях в настоящий момент, а 6% пережили их завершение», — комментирует пресс-служба Level Group.



Однако большинство опрошенных (70%) отмечает, что их рабочие вечеринки — исключительно профессиональная и дружеская территория