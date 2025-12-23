Я нашел ошибку
Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
В Самарском политехе создали программу для мониторинга и коррекции суточных биоритмов человека

159
В Самарском политехе создали программу для мониторинга и коррекции суточных биоритмов человека

Аспирантка кафедры «Информатика и вычислительная техника» Наиля Бахтиева разработала приложение «Dailyfix» для индивидуальной коррекции режима дня человека на основе его циркадных ритмов – сна, бодрствования, температуры тела и других процессов. Руководитель проекта – доцент кафедры «Информатика и вычислительная техника» Зульфия Камальдинова.

Сегодня многие люди ведут малоподвижный образ жизни. Из-за этого возникают проблемы со сном, что, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожности, диабета и ожирения. Разработанное нашей аспиранткой приложение поможет составить оптимальный режим дня для улучшения общего состояния здоровья.

Программу можно открыть на любом мобильном устройстве или стационарном компьютере, и она проанализирует показатели пульса, объём физических нагрузок (число шагов, количество силовых тренировок и т.д.), полученные с фитнес-браслета благодаря API. (API – программный интерфейс для создания веб-сервисов и беспроводного взаимодействия разных устройств, приложений и сайтов) Также в приложении можно ввести вручную время   засыпания и пробуждения, а также продолжительность сна. Программа обрабатывает сведения, визуализирует   в виде графика суточные биоритмы пользователя и сопоставляет их с рекомендуемыми значениями. Это позволяет сформировать персональные рекомендации по изменению образа жизни человека – его питания и привычек.

Система включает несколько дополнительных модулей – адаптивный календарь и интеллектуальный трекер-задач.

«Существующие аналоги фокусируются на узкоспециализированных функциях, - говорит Наиля Бахтиева. - Уникальность нашего приложения – в комплексном подходе и интеграции данных.   Система не просто фиксирует показатели, как в других программах, а создаёт единую модель, связывая биоритмы с повседневной деятельностью. Это позволяет не только отслеживать разные показатели, но и изменять модель поведения пользователя, помогая ему корректировать ритм жизни и улучшать физиологическое состояние».

Аспирантка уже получила патент (№ 2025688063) на разработку и после завершения тестирования рабочего прототипа она намерена пройти апробацию в медицинских учреждениях.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

