«Полицейский Дед Мороз»: в Самаре полицейские проводят мероприятия с жителями региона

В Самаре, в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» полицейские проводят мероприятия с жителями региона.



Для юных участников встреч волшебники в погонах организуют веселые викторины, напоминая о безопасном поведении, и объясняя, как правильно переходить дорогу в снегопад, почему нельзя играть вблизи проезжей части, как вести себя на катке или горке.



В игровой форме дети усваивают важные правила, а в награду получают сувениры и сладкие подарки.



Со взрослыми полицейские беседуют о важности соблюдения законодательства.



Так, сотрудники Госавтоинспекции совместно с отрядом ЮИД поздравили водителей транспортных средств с наступающими новогодними праздниками и напомнили о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения в зимний период.



Полицейские акцентировали внимание автолюбителей на недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, напомнили правила перевозки детей и об ответственности за нарушение ПДД, призвав соблюдать дистанцию и скоростной режима и обязательно использовать ремни безопасности.



В завершение мероприятия юные помощники госавтоинспекторов вручили водителям новогодние поделки, сделанные своими руками, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО