В Самарском метро внедрили современную систему цифровой безопасности

Метрополитен Самары внедрил современную систему цифровой безопасности, разработанную российскими специалистами.

Система объединяет данные с видеокамер и использует нейросети для анализа происходящего в реальном времени. Она автоматически распознаёт подозрительные действия, не требуя вмешательства оператора. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Новый проект уже работает на станциях «Алабинская», «Российская» и «Победа». Система показала свою эффективность даже при большом потоке пассажиров и сложной планировке станций. Она точно фиксирует события, редко ошибается и устойчива к внешним факторам, сообщает пресс-служба МП г.о. Самара "Самарский метрополитен".

Фото: МП г.о. Самара "Самарский метрополитен"