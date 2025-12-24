Самарские лесники провели 660 рейдов с начала месяца

С 1 декабря лесная охрана и полиция перешли на усиленный режим работы для защиты хвойных молодняков от незаконных рубок.
Что важно знать:
Ежедневно на патрулирование выходят от 16 до 32 мобильных групп.
Особый контроль — за лесами возле населенных пунктов и дач.
На постах ГИБДД проверяют транспорт, перевозящий ели.
Рубка дерева диаметром от 8 см — это уже уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ).
Рубка на территории памятника природы = пятикратный размер ущерба.
Где взять новогоднюю елочку?
Приобрести на официальных ёлочных базарах. Такие деревья выращиваются в специальных питомниках других регионов либо заготавливаются при расчистке сельхозполей и линий электропередач.
Рисковать не советуем, ведь «бесплатная» ель может обойтись очень дорого. Например, в прошлом году житель Большеглушицкого района срубил в лесничестве 3 сосны. Ущерб — более 30 тысяч рублей, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба минприроды СО.
Фото: пресс-служба минприроды СО