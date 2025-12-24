Самарские лесники провели 660 рейдов с начала месяца

Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские лесники провели 660 рейдов с начала месяца

156
Ежедневно на патрулирование выходят от 16 до 32 мобильных групп. Особый контроль — за лесами возле населенных пунктов и дач.

С 1 декабря лесная охрана и полиция перешли на усиленный режим работы для защиты хвойных молодняков от незаконных рубок.

Что важно знать:

Ежедневно на патрулирование выходят от 16 до 32 мобильных групп.
Особый контроль — за лесами возле населенных пунктов и дач.
На постах ГИБДД проверяют транспорт, перевозящий ели.
Рубка дерева диаметром от 8 см — это уже уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ).
Рубка на территории памятника природы = пятикратный размер ущерба.

Где взять новогоднюю елочку?

Приобрести на официальных ёлочных базарах. Такие деревья выращиваются в специальных питомниках других регионов либо заготавливаются при расчистке сельхозполей и линий электропередач.

Рисковать не советуем, ведь «бесплатная» ель может обойтись очень дорого. Например, в прошлом году житель Большеглушицкого района срубил в лесничестве 3 сосны. Ущерб — более 30 тысяч рублей, заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба минприроды СО.


Фото:  пресс-служба минприроды СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
24 декабря 2025, 18:12
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок! Общество
101
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
24 декабря 2025, 17:37
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа Общество
130
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
24 декабря 2025, 17:29
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные. Туризм
130
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
225
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
240
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
248
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
463
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
447
Весь список