Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области

С сентября 2025 года на территории Самарской области проходили областные соревнования по футзалу «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига».

Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.

По результатам отборочных раундов определились финалисты. Они разыграли медали в финальных соревнованиях в Самаре в «МТЛ Арене».

Команды 2014-2015 г.р.:

девочки:

ШСК «Олимп», гимназия №1 Новокуйбышевск

ШСК «Триумф», СОШ с. Васильевка, Ставропольский район

Резяпкинский филиал СОШ №2 имени В.Маскина ж/д ст. Клявлино

мальчики:

ШСК «Варяг», школа №174 Самара

СОШ №1 Похвистнево

СОШ п. Варламово, Сызранский район

Команды 2012-2013 г.р.:

девочки:

ШСК «Триумф», СОШ с. Васильевка, Ставропольский район

СОШ №3 Кинель-Черкассы

СОШ с. Сухая Вязовка, Волжский район

мальчики:

СМТЛ Самара

СОШ с. Красный Яр

ШСК «Лидер», СОШ №8 Отрадный

Команды 2010-2011 г.р.:

девочки:

СОШ №10 Жигулевск

СОШ с. Сухая Вязовка, Волжский район

СОШ №2 ж/д ст. Шентала

мальчики:

СОШ №4 пгт Алексеевка, Кинель

ШСК «Олимп», СОШ №10 Отрадный

ШСК «Жигули», СОШ с. Курумоч, Волжский район

Команды 2008-2009 г.р.:

девочки:

ШСК «Триумф», СОШ с. Васильевка, Ставропольский район

СОШ пос. Комсомольский, Кинельский район

СМТЛ Самара

мальчики:

СОШ с. Красный Яр

СОШ №1 Чапаевск

СОШ №1 пгт Суходол, Cepгиевский район

Фото: Самарский спорт