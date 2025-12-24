Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области

С сентября 2025 года на территории Самарской области проходили областные соревнования по футзалу «Кожаный мяч - Школьная футбольная лига».
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
По результатам отборочных раундов определились финалисты. Они разыграли медали в финальных соревнованиях в Самаре в «МТЛ Арене».
Команды 2014-2015 г.р.:
девочки:
ШСК «Олимп», гимназия №1 Новокуйбышевск
ШСК «Триумф», СОШ с. Васильевка, Ставропольский район
Резяпкинский филиал СОШ №2 имени В.Маскина ж/д ст. Клявлино
мальчики:
ШСК «Варяг», школа №174 Самара
СОШ №1 Похвистнево
СОШ п. Варламово, Сызранский район
Команды 2012-2013 г.р.:
девочки:
ШСК «Триумф», СОШ с. Васильевка, Ставропольский район
СОШ №3 Кинель-Черкассы
СОШ с. Сухая Вязовка, Волжский район
мальчики:
СМТЛ Самара
СОШ с. Красный Яр
ШСК «Лидер», СОШ №8 Отрадный
Команды 2010-2011 г.р.:
девочки:
СОШ №10 Жигулевск
СОШ с. Сухая Вязовка, Волжский район
СОШ №2 ж/д ст. Шентала
мальчики:
СОШ №4 пгт Алексеевка, Кинель
ШСК «Олимп», СОШ №10 Отрадный
ШСК «Жигули», СОШ с. Курумоч, Волжский район
Команды 2008-2009 г.р.:
девочки:
ШСК «Триумф», СОШ с. Васильевка, Ставропольский район
СОШ пос. Комсомольский, Кинельский район
СМТЛ Самара
мальчики:
СОШ с. Красный Яр
СОШ №1 Чапаевск
СОШ №1 пгт Суходол, Cepгиевский район
Фото: Самарский спорт