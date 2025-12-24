Я нашел ошибку
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона

Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.

Министерство культуры Р.Ф. и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора в проект «Гений места». В 2026 году в России появится 149 новых точек концентрации талантов, среди победителей библиотеки Самарской области.

На базе отобранных в рамках конкурса учреждений открываются точки концентрации талантов. Там посетители получают знания и навыки по разным направлениям креативных индустрий, а также знакомятся с профильной литературой. Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.

Победители:

Богатовская межпоселенческая общедоступная библиотека;

Библиотека-филиал №25 г. Самара;

Централизованная система детских библиотек г. Самара;

Централизованная система детских библиотек - Центральная городская детская библиотека г. Самара;

Самарская Публичная Библиотека .г. Самара.

 

Фото:  минкульт СО

 

