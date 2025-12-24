«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона

Министерство культуры Р.Ф. и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора в проект «Гений места». В 2026 году в России появится 149 новых точек концентрации талантов, среди победителей библиотеки Самарской области.

На базе отобранных в рамках конкурса учреждений открываются точки концентрации талантов. Там посетители получают знания и навыки по разным направлениям креативных индустрий, а также знакомятся с профильной литературой. Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.

Победители:

Богатовская межпоселенческая общедоступная библиотека;

Библиотека-филиал №25 г. Самара;

Централизованная система детских библиотек г. Самара;

Централизованная система детских библиотек - Центральная городская детская библиотека г. Самара;

Самарская Публичная Библиотека .г. Самара.

Фото: минкульт СО