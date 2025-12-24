Я нашел ошибку
Главные новости:
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
В костюмах Дедов Морозов они спустились на страховочных тросах с крыши медучреждения, заглянув в каждое окно. Внизу детей приветствовали Снегурочка и символ Севера — Белый Медведь.
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Участниками стали команды мальчиков и девочек в четырех возрастных группах - ученики школ и воспитанники школьных спортивных клубов.
Определились победители Школьной футбольной лиги Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.58
-0.73
EUR 92.81
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий

157
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.

В декабре 2025 года Правительством региона принято Постановление о развитии креативных индустрий в Самарской области, согласно которому теперь к задачам регионального министерства экономического развития и инвестиций также относятся содействие развитию субъектов креативных индустрий, разработка и реализация механизмов господдержки этой категории предпринимателей, формирование и ведения реестра креативных индустрий. 
«Креативные индустрии становятся еще одной точкой роста экономики. Формирование реестра креативных предпринимателей позволит не только оценить реальный вклад творческих индустрий в экономику региона, но и станет ключевым инструментом для перехода от общих мер поддержки к адресной работе с творческим бизнесом», — рассказал врио заместителя председателя правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Работа с креативными индустриями позволит внедрять отраслевые инструменты господдержки: льготные займы, конкурсы грантов, образовательные программы, участие в выставках, фестивалях и ярмарках, содействие в сертификации продукции и др.
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
Сейчас к видам креативной экономической деятельности относятся 16 направлений: это народные художественные промыслы и ремесла, арт-индустрия, культурное наследие, исполнительские искусства, мода, кино, книжное дело, музыка, медиа и СМИ, реклама и пиар, отдых и развлечение, гастрономия, программное обеспечение, видеоигры, архитектура и урбанистика, дизайн.
Для включения в перечень необходимо обратиться с заявлением и документами в Центр креативных индустрий, созданный на базе регионального центра «Мой бизнес» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Также можно сделать это по электронной почте CKI.063@yandex.ru.
С подробной информацией: критериями включения в реестр, списком необходимых документов можно ознакомиться на едином портале господдержки mybiz63.ru в разделе «Реестр креативных индустрий Самарской области».

 

Фото: минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
24 декабря 2025, 18:12
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок! Общество
100
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
24 декабря 2025, 17:37
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа Общество
129
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
24 декабря 2025, 17:29
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные. Туризм
127
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
24 декабря 2025  13:39
Ревизию торговых объектов вдоль проспекта Карла Маркса проведут в Самаре
225
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
24 декабря 2025  12:09
Глава города Самары Иван Носков провел встречу с жителями поселка Озерного
240
В Самарской области установят новую въездную композицию
24 декабря 2025  11:34
В Самарской области установят новую въездную композицию
248
Решение принято для организации эффективной работы по достижению целей социально-экономического развития региона и результатов национальных проектов.
23 декабря 2025  21:57
Вячеслав Федорищев внес изменения в распределение обязанностей между своим заместителями
463
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
447
Весь список