Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне

В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа. В связи с этим с 16:00 31 декабря 2025 года до 16:00 1 января 2026 года будет ограничено движение транспорта и средств индивидуальной мобильности в исторической части города:



- по ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской),

- по ул. Шостаковича (от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской),

- по ул. Вилоновской (от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской),

- по ул. Красноармейской (от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской).



Автобусы маршрутов №№ 3, 24, 34 90, 91 и 226 в указанный период проследуют по скорректированной схеме:



- № 3 – по ул. Льва Толстого вместо ул. Красноармейской;

- № 24 – по обычному маршруту, далее по ул. Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;

- № 90 – по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;

- № 91 – по обычному маршруту, далее по ул. Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Ульяновской, Самарской, Льва Толстого, Куйбышева в обе стороны;

- №№ 34 и 226 – по обычному маршруту, далее по ул. Красноармейской, Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в обе стороны.



Также с 18:00 30 декабря 2025 года до 16:00 1 января 2026 года на вышеуказанных участках будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств и средств индивидуальной мобильности.



Ограничения не касаются городского наземного электрического транспорта (трамваев) и спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны.



Более подробно со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях.