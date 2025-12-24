Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе церемонии Путин также поздравил Захарову с 50-летним юбилеем, назвав ее голосом российской дипломатии.
Путин вручил Захаровой орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самарской области директора табачной компании подозревают в неуплате налогов на 7 млрд рублей
Все желающие смогут посмотреть выставки "На велосипеде в космос" и "Конфетный этикет".
25 декабря Музей Модерна в Самаре отметит свой день рождения
Фонд библиотеки пополнился почти 1800 новыми книгами современных авторов, отечественной и зарубежной классики.
В Сызрани открылась после масштабной модернизации библиотека № 10 
Инициатива о соцрекламе блогеров усилит диалог с государством.
Эксперт оценил идею о размещении блогерами соцрекламы о традиционных ценностях
Подведение итогов будет также транслироваться в прямом эфире на ведущих телеканалах региона.
Вячеслав Федорищев подведет основные итоги развития региона в прямом эфире 26 декабря
В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.
В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации
По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самарской области состоится 17 новогодних представлений для детей и членов семей участников спецоперации

210
В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.

В Самарской области в 2025 году в преддверии новогодних праздников проходят адресные поздравления семей и детей участников специальной военной операции как выражение искренней благодарности и поддержки защитникам Отечества и их близким. В регионе реализуется комплекс мер, направленных на заботу о семьях военнослужащих и сотрудников силовых структур, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, а также о семьях погибших героев.

Одной из форм такой поддержки стало вручение новогодних подарков от имени Губернатора Самарской области. Адресные поздравления проходят с 18 по 31 декабря 2025 года в муниципальных образованиях региона и охватывают семьи участников спецоперации, выполняющих служебные задачи в зоне проведения СВО, и семьи погибших защитников Отечества. Подарки семьям вручают представители органов власти, активисты общественных и волонтерских организаций.

Особое внимание уделяется детям наших защитников. Для них в регионе организованы тематические новогодние программы на базе спортивно-концертных и театрально-концертных учреждений Самары, Тольятти и Сызрани. На праздничные мероприятия приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет вместе с членами семей участников СВО. Яркие спектакли и новогодние представления создают атмосферу праздника, радости и заботы. Всего в регионе с 21 декабря 2025 года по 9 января 2026 года запланировано 17 представлений для детей и членов семей участников спецоперации, в том числе 4 театрализованных ледовых спектакля в Самаре и 2 – в Тольятти, 8 театрализованных представлений в Самаре и 3 – в Сызрани.

Помимо членов семей действующих участников СВО зрителями новогодних тематических программ станут члены семей ветеранов СВО в составе муниципальных делегаций, а также российские военнослужащие и сотрудники силовых ведомств, находящиеся на лечении и реабилитации в Самарской области.

Как отметил Президент России Владимир Путин, семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом.

«Наша победа, забота о наших ребятах и их семьях – наши главные задачи сегодня. Здесь всегда будет строжайшее внимание», — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

