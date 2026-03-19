"Крылья Советов" дома обыграли "Локомотив" и вышли в следующую стадию Кубка России

В первом этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив".

На 35 минуте встречи за фол Кирилла Печенина на Алексее Батракове главный арбитр встречи Владимир Москалев после просмотра ВАР назначил в ворота самарцев, который реализовал Николай Комличенко – 0:1.

"Крылья" отыгрались через две минуты, реабилитировался Кирилл Печенин, став автором голевой передачи, которую замкнул Иван Олейников – 1:1.

На последней минуте первого тайма с передачи автора первого гола Ивана Олейникова отличился Ильзат Ахметов – 2:1.

Гости сравняли счет на 58 минуте встречи, навес Алексея Батракова со штрафного удара замкнул Александр Сильянов – 2:2.

В серии пенальти точнее оказались "Крылья" – 5:4.

На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов "Крылья Советов" дома сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 7-9 апреля.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" встречаются с казанским "Рубином". Игра 22 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 22 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".