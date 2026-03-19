"Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив".
"Крылья Советов" дома обыграли "Локомотив" и вышли в следующую стадию Кубка России
В сентябре 2024 года шесть хулиганов на улице в Самаре, действуя из хулиганских побуждений группой лиц, удерживали и избивали трех подростков.
Шестерых самарцев осудили за избиение подростков
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
Первая модель российского автомобильного бренда Volga - кроссовер К50 - поступит в продажу в России летом 2026 года.
Первая модель кроссовера Volga К50 поступит в продажу в России летом 2026 года
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
Специалисты Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» познакомили представителей официальной делегации города Спитак (Армения) со спецификой работы Центра мониторинга качества.
«ЭнергосбыТ Плюс» презентовал Центр мониторинга качества делегации из республики Армения 
В ходе рабочего визита в Кинельскую ЦРБ министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов посетил строящееся здание новой поликлиники.
Современный медицинский центр: минздрав контролирует подготовку новой поликлиники в Кинеле
22 и 25 марта в Самаре, в театре для детей и молодежи «Мастерская», состоится премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» по первой редакции одноимённой пьесы Максима Горького.
Премьера спектакля «Васса Железнова. Мать» состоится в Самаре
"Крылья Советов" дома обыграли "Локомотив" и вышли в следующую стадию Кубка России

В первом этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский "Локомотив".

На 35 минуте встречи за фол Кирилла Печенина на Алексее Батракове главный арбитр встречи Владимир Москалев после просмотра ВАР назначил в ворота самарцев, который реализовал Николай Комличенко – 0:1.

"Крылья" отыгрались через две минуты, реабилитировался Кирилл Печенин, став автором голевой передачи, которую замкнул Иван Олейников – 1:1.

На последней минуте первого тайма с передачи автора первого гола Ивана Олейникова отличился Ильзат Ахметов – 2:1.

Гости сравняли счет на 58 минуте встречи, навес Алексея Батракова со штрафного удара замкнул Александр Сильянов – 2:2.

В серии пенальти точнее оказались "Крылья" – 5:4.

На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов "Крылья Советов" дома сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 7-9 апреля.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" встречаются с казанским "Рубином". Игра 22 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 22 марта, в 17:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Футзальные «Крылья Советов» - бронзовые призеры регионального этапа Первой лиги 
Футзальные «Крылья Советов» завоевали бронзу во всероссийских соревнованиях по футзалу «Первая лига» (региональный этап).
Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей РПЛ сезона 2025/26 с 23 по 30 туры.
Стал известен календарь матчей Мир РПЛ до конца сезона
Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей РПЛ сезона 2025/26 с 23 по 30 туры.
В 21 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались в Нижнем Новгороде с "Пари НН".
"Крылья Советов" в гостях проиграли "Пари НН" – 3:0
В 21 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались в Нижнем Новгороде с "Пари НН".
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
В четверг, 19 марта, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока региональной программы «Школа героев».
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками второго потока «Школы героев»
В четверг, 19 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Спитакской общины Республики Армения Каджайром Никогосяном.
Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с руководителем города Спитак Республики Армения
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча 19 марта
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
Жители малых населенных пунктов Самарской области могут повлиять на подключение домашнего интернета
