По информации департамента городского хозяйства и экологии, особое внимание коммунальные и дорожные службы уделяют очистке тротуаров, лестничных спусков, пешеходных переходов и остановочных павильонов.
Иван Носков: «Уборка снега с дорог и тротуаров Самары идет в штатном режиме»
Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм.
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях
Новый год! Всюду чувствуется праздничное оживление, а значит, приходит время прекрасных зимних сказок!
Самарская филармония: новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Снежная королева»
Участники и зрители традиционной «Новогодней лыжной гонки на призы Деда Мороза» в Похвистнево смогут проехать по обновленному участку автодороги Похвистнево – Клявлино.
Обновлены региональные дороги, ведущие к местам новогодних гуляний
В ночь с 31 на 1 января в Самаре на площади Куйбышева состоится новогодняя программа
Движение транспорта в Самаре частично ограничат в новогоднюю ночь и накануне
«Горные выходные» – это маршрут для семейной поездки в зимние каникулы или выходные.
«Горные выходные»: минтуризма СО и «Роснефть» представили маршрут для зимних автопутешествий 
Всего в 2026 году в нашей стране будет действовать уже 680 точек концентрации талантов в 84 регионах России.
«Гений места»: среди победителей 5 библиотек региона
Включиться в реестр могут физические лица, индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие деятельность по видам креативных индустрий, ведущие деятельность на территории Самарской области и одновременно отвечающие ряду требований.
В регионе формируется реестр субъектов МСП в сфере креативных индустрий
Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях

126
Врач-диетолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Наталья Миронова:

Врач-диетолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Наталья Миронова:

«Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм:

Снизить потребление трансжиров. Ограничить потребление красного мяса, жирных молочных и обработанных пищевых продуктов. Отказаться от трансжиров, которые содержатся в маргаринах и фастфуде.

Включить в рацион источники полезных жиров, такие как оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердца.

Употреблять в день не менее 5 порций овощей и фруктов.

Отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Заменить белый хлеб, макароны и рис на цельнозерновые варианты. Они содержат много клетчатки, которая помогает уменьшить уровень холестерина в крови.

Ограничить потребление соли до 2-3 граммов в день.Избегать обработанных продуктов, которые часто содержат много натрия.

Есть небольшими порциями 4-5 раз в день, чтобы поддерживать уровень энергии и избегать переедания.
Ограничить потребление сахара в рационе. Не только сладостей, но и многих обработанных продуктов.
Следить за своим весом и поддерживать его в пределах нормы.

Прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться со специалистом".

 

Фото:   pxhere.com

