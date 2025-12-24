Врач-диетолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как правильно питаться сердечно-сосудистых заболеваниях

Врач-диетолог Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П.Полякова Наталья Миронова:

«Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо придерживаться питания, которое снижает нагрузку на организм:

Снизить потребление трансжиров. Ограничить потребление красного мяса, жирных молочных и обработанных пищевых продуктов. Отказаться от трансжиров, которые содержатся в маргаринах и фастфуде.

Включить в рацион источники полезных жиров, такие как оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые полезны для сердца.

Употреблять в день не менее 5 порций овощей и фруктов.

Отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Заменить белый хлеб, макароны и рис на цельнозерновые варианты. Они содержат много клетчатки, которая помогает уменьшить уровень холестерина в крови.

Ограничить потребление соли до 2-3 граммов в день.Избегать обработанных продуктов, которые часто содержат много натрия.

Есть небольшими порциями 4-5 раз в день, чтобы поддерживать уровень энергии и избегать переедания.

Ограничить потребление сахара в рационе. Не только сладостей, но и многих обработанных продуктов.

Следить за своим весом и поддерживать его в пределах нормы.

Прежде чем вносить значительные изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться со специалистом".

Фото: pxhere.com